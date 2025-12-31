Un macigno sui pendolari della Lecco-Bergamo.

Il collegamento tra Brivio e Cisano Bergamasco è caratterizzato da un disagio persistente, con un aumento di circa venti minuti nel tempo di percorrenza e alcuni chilometri in più rispetto al percorso abituale. Questa situazione rappresenta un peso quotidiano per i pendolari, influendo sulla loro routine e sulla qualità del tragitto, evidenziando la necessità di soluzioni efficaci per migliorare la mobilità tra i due comuni.

Una mezza dozzina di chilometri e almeno una ventina di minuti di strada in più per andare da Brivio a Cisano Bergamasco e viceversa. L'alternativa al ponte di Brivio è il ponte Cesare Cantù, 4 chilometri più a Nord, tra Olginate e Calolziocorte. Significa che altri automobilisti e camionisti si riverseranno sia sul ponte, sia sulle strade di accesso, cioè la ex Statale 36 sulla sponda lecchese dell'Adda e, sul versante opposto, sulla Lecco – Bergamo, che sono arterie entrambe già molto trafficate. "Come gruppo civico Cambia Calolzio, da tempo segnaliamo come l'asse viabilistico Lecco–Bergamo sia già oggi fortemente sotto pressione e come ogni intervento su infrastrutture strategiche debba essere accompagnato da una pianificazione puntuale, condivisa e soprattutto concreta – mettono in guardia i consiglieri comunali di opposizione di Cambia Calolzio appunto -.

