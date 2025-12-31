Nelle ore pomeridiane dell'ultimo giorno dell’anno, a Mira, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un campo. La vittima, ferita a colpi d'arma da fuoco, è stata trovata priva di vita sul luogo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto per chiarire le circostanze di questa vicenda.

È successo in queste ore del pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno a Mira. Un uomo ferito a colpi d'arma da fuoco è stato trovato senza vita nei campi. Indaga l'Arma di Venezia che è sul posto con il medico legale per i rilievi, l'identificazione e una prima sommaria ricostruzione di quanto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Un giovane trovato morto in un campo a Mira

