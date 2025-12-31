Un giovane atleta dello sci club Aterno fra i tedofori della fiamma olimpica Milano Cortina
Un giovane atleta dello sci club Aterno di Pescara sarà tra i tedofori che il 2 gennaio accompagneranno la fiaccola olimpica Milano-Cortina nel percorso tra Roccaraso e Pescara. La sua partecipazione rappresenta un momento di orgoglio per il club e un’occasione di riconoscimento per l’impegno nel mondo dello sci e dello sport giovanile. La presenza del giovane atleta sottolinea l’importanza della tradizione sportiva locale in un evento internazionale.
Anche un giovane atleta dello sci club Aterno Pescara farà parte della squadra di tedofori che il 2 gennaio prossimo accompagnerà la fiaccola olimpica Milano-Cortina nel percorso tra Roccaraso e il capoluogo adriatico.Si tratta di Tommaso Di Crescenzo, studente del secondo anno del liceo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
SCI CLUB ATERNO PESCARA NELLA STAFFETTA OLIMPICA MILANO-CORTINA: UN GIOVANE ATLETA TRA I TEDOFORI - Si tratta di Tommaso Di Crescenzo, studente del secondo anno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci e componente della squadra agonistica dello Sci Club nella categoria Allievi, che porterà la fiamma ... abruzzoweb.it
