Un giovane atleta dello sci club Aterno fra i tedofori della fiamma olimpica Milano Cortina

Un giovane atleta dello sci club Aterno di Pescara sarà tra i tedofori che il 2 gennaio accompagneranno la fiaccola olimpica Milano-Cortina nel percorso tra Roccaraso e Pescara. La sua partecipazione rappresenta un momento di orgoglio per il club e un’occasione di riconoscimento per l’impegno nel mondo dello sci e dello sport giovanile. La presenza del giovane atleta sottolinea l’importanza della tradizione sportiva locale in un evento internazionale.

Pronta la squadra (18 giovani atleti) dello Sci Club Aterno per la nuova stagione sportiva - Presentata la squadra agonistica dello Sci Club Aterno Pescara che è composta da 18 giovani atleti ... ilpescara.it

