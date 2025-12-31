Un cenone last minute Dal locale stellato al ristorante-pizzeria Ecco gli ultimi posti
Se hai ancora in mente di organizzare il cenone di Capodanno, ecco alcune opzioni last minute. Dai ristoranti stellati alle pizzerie più tradizionali, ci sono ancora pochi posti disponibili. Non perdere l’occasione di trascorrere la notte di fine anno in un locale speciale, anche se le prenotazioni sono quasi complete. Scopri le ultime possibilità per concludere l’anno in modo piacevole e senza stress.
Ristoranti pieni, spumanti e champagne pronti, ma restano ancora (pochi) posti liberi per i ritardatari del cenone di fine anno. Ecco una sintetica guida per chi vuole cogliere l’attimo. "Piazza Ricci" in strada dei Pioppi (0721 21326) ha ancora una ventina di posti a disposizione per un chilometrico menù di pesce proposto a 75 euro, dove, tra l’altro, potrete gustare un ricco antipasto (dai tradizionali spiedini, al salmone), quindi due primi piatti (i ravioli con sugo di branzino e il risotto di mare) e altrettanti secondi (arrosto al forno e fritto) con una bottiglia per ogni tavolo pronta all’uso allo scoccare della mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
