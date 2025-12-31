Un cenone con il botto | In centro tanti locali faranno il doppio turno
Per il cenone di fine anno, molti locali in centro offriranno un doppio turno, garantendo flessibilità e qualità. Potrai gustare piatti come un rombo fritto con patate al tartufo, accompagnati da un vino dal perlage raffinato. Un’occasione per trascorrere la serata in un’atmosfera curata, senza fretta, assaporando specialità e vini selezionati.
Un rombo fritto accompagnato da patate al tartufo, sorseggiando un vino dalla finezza del perlage ricercata. E poi tanti altri piatti gourmet per chi si concederà stasera il cenone nei ristoranti riminesi con la stella Michelin. Che, per la cronaca, sono già soldout da tempo. "Noi siamo al completo – conferma Giampaolo Raschi del ristorante Guido a Miramare – Abbiamo la nostra clientela che ci segue ed è disposta a farlo anche l’ultimo giorno dell’anno. Offriremo una cena sobria". Da Guido nessuna grande tavolata: i tavoli saranno soprattutto da due, per un’atmosfera più intima, con l’abilità dello chef Giampaolo Raschi che attira anche quest’anno clienti da fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
