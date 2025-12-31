Un cacciatore di 50 anni residente nel Ravennate è stato denunciato per aver utilizzato richiami vietati durante l’attività di caccia alle anatre. L’uso di strumenti non consentiti rappresenta una violazione delle norme sulla tutela degli uccelli selvatici. L’intervento delle autorità ha portato al fermo delle attività illegali e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Cacciava anatre con richiami vietati e, per questo motivo, un uomo di 50 anni, residente nel Ravennate, è finito nei guai. Prima di essere scoperto dagli uomini dell’Arma, era riuscito a catturare parecchi esemplari. Si parla di 30 anatre alzavole attirate grazie a un richiamo acustico vietato. Oltre a questa selvaggina, aveva dieci esemplari vivi di Germano Reale privi dall’anello identificativo. Per questo motivi, un cacciatore, che aveva con sé anche 150 cartucce, è stato denunciato a piede libero per esercizio venatorio con mezzi non consentiti. Non solo. L’uomo ha subito anche il sequestro dei mezzi (tra cui anche un fucile regolarmente detenuto) e del profitto dell’illecito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un cacciatore fa strage di anatre. Aveva richiami vietati: denunciato

Leggi anche: Richiami acustici vietati, denunciato un cacciatore

Leggi anche: Sorpreso con richiami acustici illegali: denunciato un cacciatore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un cacciatore fa strage di anatre. Aveva richiami vietati: denunciato.

Un cacciatore fa strage di anatre. Aveva richiami vietati: denunciato - Cacciava anatre con richiami vietati e, per questo motivo, un uomo di 50 anni, residente nel Ravennate, è finito nei guai. ilrestodelcarlino.it