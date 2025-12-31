Un anno tutto da ridere Canini una star pisana | Sono il più triste in casa ma sul palco è solo gioia

Jonathan Canini, artista pisano noto per la sua capacità di trasmettere emozioni, si prepara a salire sul palco de La Città del Teatro a Cascina, in un evento che conclude il suo tour 2025. Tra momenti di malinconia e di gioia, il cantante riflette sul valore della musica come forma di condivisione e rinascita. Un’occasione per vivere un anno di emozioni, tra sfide e successi, con un concerto che promette sincerità e autenticità.

Cascina, 31 dicembre 2025 – Lo spettacolo di stasera a La Città del Teatro per Jonathan Canini non è soltanto una delle 120 tappe di un tour, ma un pezzo di vita che ritorna. «Vado a vivere con me», il nuovo show del comico pisano per la regia di Walter Santillo andrà in scena su un palcoscenico che Canini conosce bene, avendo vissuto a Cascina per ben quattro anni della sua vita. Il palco di Cascina è più una sicurezza o un rischio? «Un piacere immenso. Io ho abitato a Cascina per quattro anni e mi è successo spesso che, durante i miei spettacoli a Pisa, fossero proprio i cascinesi a fermarmi per strada per chiedermi quando avrei fatto uno spettacolo da loro.

