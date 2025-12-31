Un anno di Trump dalla A alla Z

Un anno di Trump dalla A alla Z analizza le principali sfide e sviluppi del recente mandato presidenziale negli Stati Uniti. Tra elezioni di Midterm, questioni economiche e decisioni giudiziarie, il percorso di Donald Trump si intreccia con eventi di rilievo che influenzano il suo ruolo e il futuro politico del paese. Una panoramica obiettiva e dettagliata di un periodo cruciale, senza sensazionalismi, per comprendere le dinamiche che hanno caratterizzato l’ultimo anno politico negli Stati Uniti.

Quanto è lunga la strada per l'età dell'oro nella terra dell'oro? E, soprattutto, riuscirà Donald Trump a spezzare il fiato e a far sì che i suoi cittadini lo seguano fino al traguardo? Le sfide che il presidente ha di fronte l'anno venturo sono molte: sul fronte interno, le elezioni di Midterm a novembre, su cui peseranno l'inflazione, la fiducia dei consumatori e l'applicabilità dei dazi, sui quali dovrà pronunciarsi la Corte Suprema. Il passaggio alla Fase 2 del piano di pace a Gaza, un accordo sull'Ucraina e l'uso della forza in America Latina, in politica estera. Imprevedibile fino all'irritante lui e senza velleità astrologiche noi, per prevedere che cosa farà il ciuffo nel 2026 possiamo solo affidarci alla lettura e alla decifrazione del personaggio nei 365 giorni passati.

