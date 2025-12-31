Un anno di stile a corte | i royal look migliori e peggiori del 2025

Con l’arrivo della fine del 2025, è opportuno riflettere sull’evoluzione dello stile delle figure reali. In questo articolo, analizzeremo i look più riusciti e quelli meno azzeccati dell’anno, offrendo un quadro obiettivo e dettagliato di tendenze e scelte di moda adottate dai membri della famiglia reale. Un’occasione per valutare come il gusto e l’eleganza si siano manifestati nel corso degli ultimi dodici mesi.

Prima di voltare pagina, è tempo di recap. Il 2025 si chiude e anche il guardaroba delle royal chiede una valutazione: tra look da promuovere, da bocciare, e altri da ripensare. Dalle apparizioni misurate di Kate Middleton ai ritorni sotto i riflettori di Meghan Markle, passando per l’eleganza istituzionale di Letizia Ortiz, lo stile nordico di Mary di Danimarca e il glamour lussuoso di Rania di Giordania. I bilanci di stile di capodanno, tra top e flop, nel guardaroba delle reali. Ecco i migliori e peggiori royal look dell’anno appena trascorso e le lezioni di styling da portare con sé nel 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

