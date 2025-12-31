Un anno di cambiamenti Dalla sconfitta di Tomasi alla prima donna sindaco

Un anno di trasformazioni si conclude a Pistoia, con eventi significativi come la sconfitta di Tomasi e l’elezione del primo sindaco donna. Il 2025 ha portato anche notizie dolorose, lasciando spazio a speranze per un 2026 di ripresa economica e rinnovamento. Un periodo che segna un punto di svolta per la città, invitando a riflettere sulle sfide e le opportunità future.

PISTOIA Ultime ore di un 2025 che va in archivio con notevoli cambiamenti per la città, notizie purtroppo tragiche e spiragli su un 2026 che dovrà essere di rilancio, soprattutto economico. Vediamo, in estrema sintesi, cosa ci lasciamo alle spalle degli ultimi 12 mesi. Gennaio. Prende vita il percorso di "Pistoia FitoLab", grande innovazione in ambito vivaistico per prevenire le malattie delle piante e garantirne la qualità. I lavori per la sua costruzione sono iniziati da poco, all'interno dell'area di Gea, e fra pochi mesi vedrà la luce. Febbraio. Taglio del nastro per la struttura che ospita i corsi di formazione Its, legati principalmente al trasporto ferroviario e alla meccatronica avanzata: per l'inaugurazione arriva anche il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

