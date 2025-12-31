Un anno di calcio il 2025 del Modena e del Sassuolo

Nel 2025, il Modena e il Sassuolo hanno vissuto un anno di evoluzione e sfide nel calcio italiano. A Modena, Paolo Mandelli ha guidato la squadra come allenatore ad interim dopo l’esonero di Pierpaolo Bisoli, nel tentativo di invertire la rotta. Entrambi i club hanno affrontato momenti di cambiamento e incertezza, contribuendo a un’annata ricca di avvenimenti che hanno segnato il percorso di queste compagini.

Modena CalcioA inizio 2025, sulla panchina dei canarini sedeva Paolo Mandelli, allenatore precedentemente della primavera e poi nominato tecnico ad interim della prima squadra dopo l’esonero di Pierpaolo Bisoli alla dodicesima giornata, quando i gialli si ritrovavano penultimi in classifica. Il 2. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un anno di calcio, il 2025 del Modena e del Sassuolo Leggi anche: Travolto sulla Modena-Sassuolo, un anno di pena (sospesa) per la morte di Giacomo Olivieri Leggi anche: Travolto sulla Modena-Sassuolo, un anno di pena (sospesa) per la morte di Giacomo Olivieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Modena-Monza 1-2: vincono gli ospiti in rimonta; MODENA CALCIO, MERCATO IN FERMENTO: IN ARRIVO DE LUCA, CASO AI SALUTI; Serie B, cambia nuovamente la prima in classifica; Modena - Monza 1-2 | Azzi e Ravanelli rimontano Gliozzi, gialli a -8 dal secondo posto. Un anno di calcio, il 2025 del Modena e del Sassuolo - Il 2025 del calcio modenese si chiude con due volti differenti: da una parte il Sassuolo, che ha festeggiato l'immediato ritorno in Serie A e naviga ora in acque tranquille, dall'altra il Modena, che ... modenatoday.it

MODENA CALCIO, SI CHIUDE UN 2025 CON PIU OMBRE CHE LUCI - Un 2025 con più ombre che luci, soprattutto in campo, con qualche passo avanti che fa ben sperare per la crescita del club. tvqui.it

Calcio Monza, tre punti e tre messaggi al campionato - Tuttavia il cammino è ancora lungo, e le insidie non mancano: oltre agli avversari attenzione al calciomerc ... mbnews.it

IL PUNTO SULLA B - Addio equilibrio? Perché la B di quest'anno è diversa dal solito

Calcio a 5 Serie A, la Roma 1927 Futsal chiude l'anno con una vittoria a Ladispoli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.