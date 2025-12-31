Un 2026 pieno di speranze

Un 2026 pieno di speranze Con l’arrivo del nuovo anno, ci concediamo alcune speranze per il 2026, consapevoli che spesso è più semplice adattare i desideri piuttosto che aspettarne la realizzazione. È un momento di riflessione e di prospettive, dove si ripongono aspettative semplici e concrete, per affrontare con serenità i mesi a venire. Un’occasione per guardare avanti con fiducia, mantenendo un tono di sobrietà e realismo.

Pur sapendo che si fa prima a cambiare i desideri che aspettare che si realizzino, cediamo anche noi alle tradizioni di fine anno con poche personalissime speranze per il 2026. Esempi. Che il giornalismo conceda una lunga carriera a Massimo Giannini e l'università a Tomaso Montanari, due tra i principali fattori di consenso dell'esecutivo. Che diano l'Oscar a Sigfrido Ranucci. Per i montaggi televisivi. Che almeno una volta ogni due-tre mesi si replichi la solita bella polemica culturale, quella che inizia con la denuncia di qualche ospite sgradito al primo festival che capita, prosegue con appelli e raccolte firme, si trascina con boicottaggi di vario tipo e finisce con un dibattito sull'egemonia culturale della destra.

