Ultimissime Inter LIVE | Bonny rientra prima del previsto? Il piano ambizioso di Oaktree

Segui le ultime novità dell'Inter con il nostro aggiornamento in tempo reale. Oggi, si parla del possibile rientro anticipato di Bonny e del progetto strategico di Oaktree per il club. Restate con noi per tutte le informazioni più recenti sulla situazione della squadra e le prossime mosse.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE. Oaktree Inter, la proprietà sogna in grande: vuole una rosa da 1 miliardo di valore! L’obiettivo. Oaktree ha un piano ambizioso per il futuro dell’Inter: ecco di che si tratta. Cancelo Inter, contatti avviati e dialoghi in corso: la pista prende quota a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bologna - Inter (1-1) Supercoppa italiana 2025; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Infortunio Bonny: quando torna e quante partite salta l’attaccante dell’Inter; Inter, c'è la data del ritorno in campo di Bonny.

FLASH | Inter, si ferma Bonny: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Tornata a lavorare per preparare il big match contro l'Atalanta della 17^ giornata, l'Inter deve fare i conti con ... fantamaster.it