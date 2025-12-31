Ue | Mosca vuole solo ostacolare la pace

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025

Mosca sostiene che l'Ucraina abbia preso di mira siti governativi russi, ma questa affermazione viene vista come una distrazione. La questione evidenzia le tensioni tra i due Paesi e il tentativo di spostare l'attenzione da altri aspetti del conflitto. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con molteplici interpretazioni e poche soluzioni immediate in vista.

12.00 "L'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe preso di mira siti governativi russi è una deliberata distrazione. Mosca mira a ostacolare i progressi dell'Ucraina e dei suoi partner occidentali verso la pace". Lo scrive su X la responsabile della politica estera Ue, Kaja Kallas. "Nessuno dovrebbe accettare affermazioni infondate da parte dell'aggressore che ha preso di mira le infrastrutture e i civili dell'Ucraina fin dall'inizio della guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Ep. 222 - Putin minaccia l'Europa, mentre Bruxelles si spacca

