Ue | Mosca vuole solo ostacolare la pace

Mosca sostiene che l'Ucraina abbia preso di mira siti governativi russi, ma questa affermazione viene vista come una distrazione. La questione evidenzia le tensioni tra i due Paesi e il tentativo di spostare l'attenzione da altri aspetti del conflitto. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con molteplici interpretazioni e poche soluzioni immediate in vista.

Ep. 222 - Putin minaccia l'Europa, mentre Bruxelles si spacca

