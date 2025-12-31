Udienza generale 31 dicembre 20225 | Papa Leone fa un bilancio dell’Anno Santo

Nell’ultima udienza generale del 31 dicembre 2025, Papa Leone ha riflettuto sull’Anno Santo appena concluso. Un periodo di eventi significativi, segnato da momenti di gioia e di prova, che ha offerto spunti di riflessione e insegnamenti. Questa occasione ha permesso alla Chiesa di fare il bilancio di un periodo speciale, sottolineando l’importanza di rinnovare la fede e di affrontare le sfide con speranza e fiducia.

L’ultima udienza generale del 2025 è stata anche l’ultima del Giubileo. Un Anno Santo di eventi lieti e anche dolorosi che ci lascia un importante insegnamento. Tra le note tristi, papa Leone XIV menzionato la “dipartita del compianto Papa Francesco” e gli “scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta“. A conclusione dell’Anno Santo,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Udienza generale 31 dicembre 20225: Papa Leone fa un bilancio dell’Anno Santo Leggi anche: Udienza Generale 10 dicembre 2025, Papa Leone XIV: la prospettiva dell’Eternità vince la sfida del transumanesimo Leggi anche: Papa Leone all’ udienza generale: “Dio si fa vicino nelle fatiche quotidiane” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; «Scenari di guerra continuano a sconvolgere il pianeta. Alla fine dell’anno affidiamo tutto alla Provvidenza di Dio»; L’utilizzo dell’intelligenza artificiale porta con sé timori e attese ma, come sottolinea Papa Leone XIV, nell’uomo permane il desiderio di un mondo riconciliato «disarmato e disarmante» - Speranza di pace; Impagliazzo: da Leone XIV un messaggio alternativo al pensiero bellicista dominante. Udienza generale 31 dicembre 20225: Papa Leone fa un bilancio dell’Anno Santo - Un Anno Santo di gioie e dolori, ci ha insegnato a scorgere Dio anche nei momenti più difficili. lalucedimaria.it

Leone XIV: udienza, “tantissimi pellegrini sono venuti a pregare sulla tomba di Pietro”, “tutta la nostra vita è un viaggio” - “Tantissimi pellegrini sono venuti, quest’anno, da ogni parte del mondo, a pregare sulla Tomba di Pietro e a confermare la loro adesione a Cristo”. agensir.it

Leone XIV: udienza, “il passaggio della Porta Santa ci invita a varcare la soglia di una vita nuova”, “Dio è amore” - “Il passaggio della Porta Santa, che in tanti abbiamo fatto, pregando e impetrando indulgenza per noi e per i nostri cari, esprime il nostro ‘sì’ a Dio, che col suo perdono ci invita a varcare la sogl ... agensir.it

EWTN Italia. . LIVE | Da Piazza San Pietro, trasmettiamo l’Udienza Generale di Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media - facebook.com facebook

H. 12:25 Udienza generale del #Santo #Padre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.