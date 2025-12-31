Udienza generale 31 dicembre 20225 | Papa Leone fa un bilancio dell’Anno Santo

Nell’ultima udienza generale del 31 dicembre 2025, Papa Leone ha riflettuto sull’Anno Santo appena concluso. Un periodo di eventi significativi, segnato da momenti di gioia e di prova, che ha offerto spunti di riflessione e insegnamenti. Questa occasione ha permesso alla Chiesa di fare il bilancio di un periodo speciale, sottolineando l’importanza di rinnovare la fede e di affrontare le sfide con speranza e fiducia.

L’ultima udienza generale del 2025 è stata anche l’ultima del Giubileo. Un Anno Santo di eventi lieti e anche dolorosi che ci lascia un importante insegnamento. Tra le note tristi, papa Leone XIV menzionato la “dipartita del compianto Papa Francesco” e gli “scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta“. A conclusione dell’Anno Santo,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

