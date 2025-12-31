Ucraina Zelensky | Russia vuole isolare Odessa Il nuovo obiettivo di Putin
L'Ucraina segnala che la Russia mira a isolare Odessa, colpendo le infrastrutture della regione. Secondo le dichiarazioni di Zelensky, questa strategia rientra nei tentativi di Mosca di indebolire il controllo ucraino sull'area. La situazione rimane tesa, con l'evolversi degli attacchi e le ripercussioni sulla stabilità regionale. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questo conflitto.
(Adnkronos) – La Russia ha un nuovo obiettivo nella guerra con l'Ucraina. Mosca sta cercando di isolare la regione di Odessa dal resto del paese, conducendo in particolare attacchi contro le infrastrutture. La strategia appare chiara, in base alle informazioni diffuse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I russi vogliono certamente isolare Odessa e altre città" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
