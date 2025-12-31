Ucraina Zelensky | Pronto a incontrare Putin in qualunque formato Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato, mentre Mosca ha annunciato che potrebbe irrigidire la propria posizione nei colloqui. Le notizie di martedì 30 dicembre riguardano gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e le discussioni con gli Stati Uniti, evidenziando la complessità delle relazioni internazionali e gli sforzi diplomatici in corso.

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky pronto a incontrare Trump: l'annuncio - Ucraina: Zelensky punta a un incontro con Trump mentre gli attacchi continuano a colpire civili e infrastrutture. notizie.it

Ucraina, Zelensky chiede a Trump truppe Usa per la pace - I primi documenti del piano saranno pronti a gennaio" ... msn.com

Crozza fa per tre: Trump, Putin e von der Leyen! | Fratelli di Crozza

#Tg2000, #30dicembre 2025 - ore 12 #Ucraina #Russia #Trump #Zelensky #Putin #Odessa #Hamas #Israele #Gaza #Cina #Taiwan #Manovra #Pensioni #Finevita #Campobasso #PapaLeoneXIV #Saldi #TV2000 - facebook.com facebook

