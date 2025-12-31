Ucraina Zelensky | Pronto a incontrare Putin in qualunque formato Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui
Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato, mentre Mosca ha annunciato che potrebbe irrigidire la propria posizione nei colloqui. Le notizie di martedì 30 dicembre riguardano gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e le discussioni con gli Stati Uniti, evidenziando la complessità delle relazioni internazionali e gli sforzi diplomatici in corso.
Le notizie di martedì 30 dicembr, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Risale la tensione tra Mosca e Kiev mentre si allontana la possibilità di un accordo. Zelensky: "Trump continui a fare pressione su Putin". 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Tg2000, #30dicembre 2025 - ore 12 #Ucraina #Russia #Trump #Zelensky #Putin #Odessa #Hamas #Israele #Gaza #Cina #Taiwan #Manovra #Pensioni #Finevita #Campobasso #PapaLeoneXIV #Saldi #TV2000 - facebook.com facebook
