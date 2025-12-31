Ucraina Zelensky chiede a Trump truppe Usa per la pace

L'Ucraina si prepara a presentare un piano di pace a gennaio, mentre il presidente Zelensky invita gli Stati Uniti a contribuire con truppe per garantire stabilità e sicurezza. In questo contesto, si discute della possibilità di un coinvolgimento internazionale più diretto, in un tentativo di concludere il conflitto con la Russia e favorire una soluzione duratura.

(Adnkronos) – I primi documenti per il piano di pace saranno pronti a gennaio. L'Ucraina, intanto, spera che Donald Trump accetti di inviare soldati americani per blindare la fine della guerra con la Russia. Volodymyr Zelensky ribadisce di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e fa il punto nella fase cruciale dei negoziati, tra il .

