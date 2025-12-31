Ucraina perché il 2025 è stato un anno fortunato per Putin e sfortunato per la pace | cosa ci aspetta nel 2026

Il 2025 ha segnato un anno complesso per il conflitto in Ucraina, con sviluppi che hanno rafforzato la posizione di Putin e complicato le prospettive di pace. Tra tensioni, negoziati intermittenti e nuove dinamiche geopolitiche, il percorso verso una soluzione stabile resta incerto. Guardando al 2026, si delineano sfide e opportunità che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere le evoluzioni future del conflitto.

Come la fortuna strategica di Putin e l'azione di Trump fanno del negoziato una storia infinita. Tra droni, bluff e negoziati febbrili, la pace rimane un obiettivo mancato. Ma l'economia russa in crisi e le Midterm negli USA possono cambiare le cose nell'anno nuovo..

