Ucraina Mosca diffonde video di un drone che sarebbe coinvolto nell' attacco alla residenza di Putin

Da lapresse.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra un drone abbattuto, sostenendo che si tratti di uno dei 91 droni ucraini coinvolti in un presunto attacco contro una residenza di Vladimir Putin in Russia. Kiev ha negato le accuse, definendole una

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato il video di un drone abbattuto che, a quanto afferma Mosca, era uno dei 91 droni ucraini coinvolti in un presunto attacco di questa settimana contro una delle residenze del presidente Vladimir Putin nella Russia nordoccidentale, un’affermazione che Kiev ha negato come una “bugia”. Il video notturno mostra un uomo in mimetica, un casco e un giubbotto in Kevlar in piedi vicino a un drone danneggiato che giace nella neve. L’uomo, con il volto coperto, parla del drone. Né l’uomo né il Ministero della Difesa hanno fornito alcuna località o data. Non è stato possibile verificare in modo indipendente il video e le affermazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

