Il ministero della Difesa russo ha pubblicato il video di un drone abbattuto che, a quanto afferma Mosca, era uno dei 91 droni ucraini coinvolti in un presunto attacco di questa settimana contro una delle residenze del presidente Vladimir Putin nella Russia nordoccidentale, un’affermazione che Kiev ha negato come una “bugia”. Il video notturno mostra un uomo in mimetica, un casco e un giubbotto in Kevlar in piedi vicino a un drone danneggiato che giace nella neve. L’uomo, con il volto coperto, parla del drone. Né l’uomo né il Ministero della Difesa hanno fornito alcuna località o data. Non è stato possibile verificare in modo indipendente il video e le affermazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Mosca diffonde video di un drone che sarebbe coinvolto nell'attacco alla residenza di Putin

