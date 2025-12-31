Ucraina attacco alla residenza di Putin | Russia mostra il drone abbattuto
Il Ministero della Difesa russo ha divulgato immagini di un drone abbattuto, rivelando un attacco alla residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. L'episodio, attribuito all'Ucraina, rappresenta un nuovo episodio nel contesto delle tensioni tra i due paesi. La vicenda evidenzia le continue sfide di sicurezza e le ripercussioni geopolitiche nella regione.
(Adnkronos) – Il Ministero della Difesa russo ha mostrato il drone utilizzato nell'attacco contro la residenza del leader del Cremlino Vladimir Putin, nella regione di Novgorod, attribuito all'Ucraina. Le immagini diffuse dal Ministero della Difesa russo mostrano chiaramente il drone abbattuto che giace nella neve. Il velivolo, colpito alla coda da un proiettile antiaereo, è
