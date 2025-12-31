Ucraina attacco alla residenza di Putin | Russia mostra il drone abbattuto

Il Ministero della Difesa russo ha divulgato immagini di un drone abbattuto, rivelando un attacco alla residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. L'episodio, attribuito all'Ucraina, rappresenta un nuovo episodio nel contesto delle tensioni tra i due paesi. La vicenda evidenzia le continue sfide di sicurezza e le ripercussioni geopolitiche nella regione.

I molti dubbi sul presunto attacco ucraino contro una residenza di Putin - Lunedì la Russia ha accusato l’Ucraina di aver tentato di attaccare con 91 droni una villa del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod, tra San Pietroburgo e Mosca. ilpost.it

L'Ucraina e l'attacco alla residenza di Putin: le ultime notizie - Recentemente, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che l’Ucraina avrebbe lanciato un attacco aereo contro la residenza ufficiale del presidente Vladimir Putin, situata nella re ... notizie.it

E sul presunto attacco alla residenza di Putin, il generale dice a Open: «Non è la prima volta che l'Ucraina agisce in questo modo. Gli Stati Ue e i Volenterosi non vogliono la pace» - facebook.com facebook

Putin vuole paralizzare il negoziato con Ucraina, che ora non è più sui 28 punti da lui dettati a Witkoff ma su una meno ingiusta piattaforma con ok di Trump, e parte la guerra ibrida dell'"attacco alla sua residenza". Deja vu da Okhrana Cheka Kgb Fsb Gru la di x.com

