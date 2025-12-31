Ucciso da un petardo tragedia alle porte di Roma

Una tragedia si è verificata questa sera ad Acilia, alle porte di Roma, dove un uomo ha perso la vita a causa dell’esplosione di un petardo in strada. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e riaccende il dibattito sulla sicurezza legata all’uso di materiali pirotecnici. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

(Adnkronos) – Un uomo è morto questa sera ad Acilia, a Roma, a causa dell'esplosione di un petardo in strada. La vittima, un 63enne di origini moldave, ha riportato ferite al braccio, al volto e al torace. Inutili i tentativi di salvarlo del personale del 118 intervenuto in via Corte Maggiore 23. Sulla vicenda sono .

Roma, tragedia di fine anno: uomo ucciso dallo scoppio di un petardo - Tragedia nel giorno di Capodanno dove un uomo è morto per lo scoppio di un petardo. romatoday.it

Ostia, uomo di 40 anni ucciso dallo scoppio di un petardo: colpito a una mano, è morto dissanguato - Dramma a Ostia (Roma) dove un uomo di 40 anni è stato ucciso dallo scoppio di un petardo. msn.com

