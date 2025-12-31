Uccide con un coltello da cucina il pitbull che stava aggredendo il marito in casa
Una donna ha neutralizzato un pitbull che stava attaccando il marito in casa, utilizzando un coltello da cucina. La sua prontezza e calma hanno evitato che l’episodio si trasformasse in una tragedia. Questo episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza domestica, sottolineando il ruolo della presenza di spirito e della prontezza di riflessi per proteggere le persone coinvolte.
AGI - È stata la prontezza e freddezza di una donna a evitare che un’aggressione domestica da parte di un cane potesse trasformarsi in una tragedia. L'episodio è avvenuto nell'abitazione della coppia a Capena, alle porte della capitale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in casa insieme al marito quando il loro pitbull ha improvvisamente attaccato l’uomo, ferendolo in modo serio. Di fronte alla scena e nel tentativo di fermare l’animale, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il cane, riuscendo così a interrompere l’aggressione. L’intervento, compiuto in una situazione di evidente emergenza, ha permesso al marito di liberarsi e di essere soccorso. 🔗 Leggi su Agi.it
