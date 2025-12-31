Uccide con un coltello da cucina il loro pitbull che stava aggredendo il marito

Una donna ha ucciso con un coltello da cucina il pitbull che stava attaccando il marito, intervenendo prontamente per proteggere la famiglia. L’uomo, rimasto ferito in modo serio, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea, dove non si trova in pericolo di vita. La sua reazione tempestiva ha evitato che l’incidente si trasformasse in una tragedia.

È stata la prontezza e freddezza di una donna a evitare che un'aggressione domestica da parte di un cane potesse trasformarsi in una tragedia. L'episodio è avvenuto questa notte, 30 e 31 dicembre, nell'abitazione della coppia a Capena, alle porte della capitale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in casa insieme al marito quando il loro pitbull ha improvvisamente attaccato l'uomo, ferendolo in modo serio. Di fronte alla scena e nel tentativo di fermare l'animale, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il cane, riuscendo così a interrompere l'aggressione.

