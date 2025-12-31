Twilight gli attori rivelano una celebre scena che tutto il cast ha odiato girare | Faceva troppo freddo

Nel film Twilight, una scena particolarmente difficile per il cast è stata quella girata in condizioni di freddo intenso, pioggia incessante e trucco compromesso. Gli attori hanno recentemente rivelato che questa sequenza, molto conosciuta, è stata tra le più spiacevoli da girare, a causa delle condizioni ambientali estreme che hanno reso l’esperienza complessa e poco piacevole.

C'è una celebre scena in Twilight che è stata un incubo per il cast: freddo intenso, pioggia incessante e trucco rovinato. Ashley Greene, Peter Facinelli e Jackson Rathbone raccontano i retroscena di un momento iconico che i fan adorano. Quando pensiamo a Twilight, immaginiamo vampiri eleganti e momenti romantici sotto la pioggia. Tuttavia, il dietro le quinte della celebre scena del baseball con i Cullen racconta una storia completamente diversa: freddo pungente, trucco sciolto e attori alle prese con un'attività sportiva per la quale nessuno era davvero preparato. Il gelo dietro l'iconico match in Twilight La saga di Twilight ha conquistato schiere di fan con Kristen Stewart e Robert Pattinson presi nella loro travagliata storia d'amore, e tra le tante scene divenute famose della saga, c'è la scena del baseball in cui i Cullen tentano un'attività del tutto banale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

