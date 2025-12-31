Tuttosport – novità Soulé Hermoso a parte

L’ultima giornata dell’anno ha visto la Roma impegnata in allenamento a Trigoria, senza soste nonostante il calendario. Nel frattempo, Tuttosport riporta novità su Soulé, mentre Hermoso sembra essere escluso dalla lista delle novità imminenti. Questi aggiornamenti si inseriscono nel contesto di un’attività costante e focalizzata sulla preparazione futura della squadra.

2025-12-31 13:53:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Ultimo dell’anno senza riposo per la Roma, che questa mattina si è allenata al centro sportivo di Trigoria. I giallorossi proseguono la preparazione in vista della delicata trasferta di campionato contro l’Atalanta, in programma a Bergamo. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per Gian Piero Gasperini, che affronterà per la prima volta il suo passato nerazzurro da avversario. La squadra ha lavorato con intensità agli ordini del tecnico, tra gestione dei carichi e attenzione alle condizioni dei singoli. Il nuovo anno inizierà ancora sul campo, con una seduta fissata per il pomeriggio del primo gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

