Tuttosport | Napoli braccio di ferro per Mainoo

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla finestra di mercato di gennaio, mantenendo l’obiettivo di rafforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club partenopeo sarebbe impegnato in una trattativa intensa per assicurarsi il talento Mainoo. La strategia del Napoli si concentra sulla continuità e sulla valorizzazione dei propri punti di forza, con l’intento di consolidare la posizione in classifica e affrontare la seconda parte della stagione con serenità.

"> NAPOLI – Squadra che vince non si cambia. Non è soltanto una frase fatta, ma una linea guida precisa per il Napoli di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio. I risultati e le prestazioni delle ultime settimane hanno convinto club e allenatore a preservare gli equilibri di uno spogliatoio che, dopo qualche oscillazione iniziale, appare oggi solido e compatto. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, sottolineando come la priorità sia la continuità più che la rivoluzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna, vincolato dal principio del saldo zero, si muove in piena sintonia con Conte: gli interventi sul mercato invernale saranno ridotti al minimo e soltanto mirati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tuttosport: “Napoli braccio di ferro per Mainoo” Leggi anche: Braccio di ferro abita a Brescia Leggi anche: Braccio di ferro nei cieli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marianucci, pressing sul Napoli per il diritto di riscatto; Napoli, braccio di ferro con Toro e Cagliari per Marianucci; Marianucci-Torino, è braccio di ferro col Napoli. La proposta di Cairo per ingolosirlo; Calciomercato Napoli, Cremonese e Torino su Marianucci: il punto. Tuttosport: “Napoli braccio di ferro per Mainoo” - Non è soltanto una frase fatta, ma una linea guida precisa per il Napoli di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio. napolipiu.com

TUTTOSPORT - Napoli, Marianucci piace a Torino e Cremonese, il punto della situazione - Tuttosport approfondisce la situazione: "Il braccio di ferro è in corso, il club granata mette sul ... napolimagazine.com

Tuttosport – ” Marianucci conteso dalla Cremonese e Torino, i dettagli” - Luca Marianucci, difensore del Napoli, avrebbe catturato l'interesse della Cremonese e del Torino. mondonapoli.it

Mette un punto al match siglando il raddoppio al 45' #Tuttosport #Napoli #Cremonese #SerieA x.com

Tuttosport scrive del futuro di Luca Marianucci, difensore del Napoli. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Marianucci #Torino #Cagliari #Cremonese - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.