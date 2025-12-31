Tutto sulla notte di Capodanno | gli eventi le limitazioni i trasporti

La notte di Capodanno a Napoli offre eventi e spettacoli, con alcune restrizioni al traffico e servizi di trasporto pubblico attivi fino a tarda sera. È importante pianificare gli spostamenti e rispettare le eventuali limitazioni per vivere serenamente questa occasione di festeggiamento. Di seguito, tutte le informazioni utili su eventi, restrizioni e modalità di trasporto per una notte sicura e senza inconvenienti.

Concerti, limitazioni al traffico, trasporto pubblico per tutta la notte. Napoli si prepara alla notte più lunga dell'anno, quella che porterà la città nel 2026. Capodanno a piedi è il mantra da seguire e perché ciò accada, il Comune ha predisposto una serie di limitazioni al traffico veicolare.

