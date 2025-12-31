Tutto Spotify su cassetta | il progetto che ha messo la musica in straming su nastro magnetico

Tutto Spotify su cassetta è un progetto artigianale che trasforma lo streaming musicale in un’esperienza fisica, riproducendo le canzoni su nastro magnetico. Questa iniziativa mira a riscoprire la qualità analogica, offrendo un modo diverso di ascoltare la musica, lontano dalla digitalizzazione. Un’idea che unisce tecnologia e tradizione, restituendo alla musica l’imperfezione e il calore del supporto fisico.

Spotify saccheggiato da attivisti pirata, su torrent finisce il 99% del catalogo - Un data breach da 300 TB coinvolge Spotify: file audio e metadati su torrent per la conservazione musicale. quifinanza.it

“Dimentico Tutto” di @MarroneEmma rientra nella classifica giornaliera di Spotify: #183 con 44.968 stream validi. @SpotifyItaly x.com

#Charts #Spotify Il singolo "L'amore non mi basta" di Emma è per la seconda settimana consecutiva al #1 nella Top200 di Spotify Italia. Ha ottenuto 2.731.550 streams con un incremento di 695.755 rispetto alla scorsa settimana. Al #134 rientra "Dimentico tutto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.