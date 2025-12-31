Tutto Spotify su cassetta | il progetto che ha messo la musica in straming su nastro magnetico
Tutto Spotify su cassetta è un progetto artigianale che trasforma lo streaming musicale in un’esperienza fisica, riproducendo le canzoni su nastro magnetico. Questa iniziativa mira a riscoprire la qualità analogica, offrendo un modo diverso di ascoltare la musica, lontano dalla digitalizzazione. Un’idea che unisce tecnologia e tradizione, restituendo alla musica l’imperfezione e il calore del supporto fisico.
Un progetto artigianale ribalta la logica dello streaming e restituisce alla musica rumore, imperfezione e fisicità analogica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alcuni geni hanno reso Spotify su cassetta una cosa reale.
