In vista dell’arrivo del nuovo anno, si svolgono diverse iniziative nel Reggiano. Alle 18, a Castelnovo Sotto, si rinnova il tradizionale falò del Vecchione in piazza IV Novembre, con degustazioni di bevande calde e panettone. L’evento, promosso dall’associazione Al Castlein, prevede il rogo di un grande pupazzo di cartapesta alto circa dieci metri, simbolo dell’anno che sta per concludersi.

Tutto pronto per accogliere festosamente l’anno nuovo. Tanti gli eventi in programma nel Reggiano. Già alle 18 in centro a Castelnovo Sotto si rinnova il falò del vecchione, in piazza IV Novembre, tra degustazioni di bevande calde e panettone, in attesa del rogo che brucia il grande pupazzo in cartapesta alto una decina di metri, realizzato dai volontari dell’associazione Al Castlein (gli stessi che lavorano per mesi alla creazione dei grandi carri del carnevale del paese), rappresentando col fantoccio l’anno che ormai è pronto ad andarsene. Rogo del Vecchione previsto anche in piazza a Bagnolo, ma allo scoccare della mezzanotte, con il ritorno di un evento tradizionale organizzato dalla Pro loco accompagnato da un brindisi augurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutto pronto per l’addio al 2025. Si rinnova il falò del Vecchione

Leggi anche: Guiglia, si rinnova la tradizione del falò di Capodanno

Leggi anche: Addio al timbro, è tempo del touch: con la digitalizzazione, la Pa si rinnova davvero

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Carboni Inter pronto l’addio anticipato al Genoa | il Parma studia l’affondo per il prestito! E c’è un altro club sullo sfondo.

In Australia è tutto pronto per l'inizio della United Cup e della nuova stagione tennistica. Ma per il Team Norvegia è prima tempo di un po' di surf! x.com

Cosenza, tutto pronto per l’arrivo dei nuovi Emmausso e Ciotti https://gazzettadelsud.it/p=2149867 - facebook.com facebook