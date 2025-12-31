Turni estenuanti retribuzioni basse e aggressioni | ecco perché nessuno vuole fare più l’infermiere

L’industria sanitaria italiana sta affrontando una crescente carenza di infermieri, causata da turni intensi, retribuzioni spesso insufficienti e situazioni di insicurezza. Questa situazione rischia di compromettere la qualità dell’assistenza pubblica, con impatti significativi sul sistema di welfare e sulle fasce più vulnerabili della popolazione. È importante analizzare le cause di questa fuga e valutare interventi concreti per garantire un servizio sanitario sostenibile e di qualità.

La fuga di personale sanitario dalla sanità pubblica è ormai un'emergenza. Un'emergenza che, nel caso il fenomeno non venisse normato, ridimensionerebbe in maniera drastica il welfare con gravi conseguenze soprattutto per le classi sociali meno abbienti.

