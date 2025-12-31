Turista torinese investita sulle strisce davanti al Maschio Angioino | è gravissima all'Ospedale del Mare

Una turista di 58 anni di Piverone, in provincia di Torino, è stata investita sulle strisce pedonali davanti al Maschio Angioino, in via Vittorio Emanuele III. L’incidente si è verificato recentemente, e la donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo quanto accaduto.

