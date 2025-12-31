Turista torinese investita sulle strisce davanti al Maschio Angioino | è gravissima all'Ospedale del Mare
Una turista di 58 anni di Piverone, in provincia di Torino, è stata investita sulle strisce pedonali davanti al Maschio Angioino, in via Vittorio Emanuele III. L’incidente si è verificato recentemente, e la donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo quanto accaduto.
Incidente stradale in via Vittorio Emanuele III, investita turista 58enne di Piverone, in provincia di Torino. La polizia locale sequestra lo scooter. Test alcol e droga per il conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
