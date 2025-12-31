Turista in arresto cardiaco salvato grazie al defibrillatore

Durante un viaggio turistico, un uomo di circa 65 anni proveniente dalla Serbia ha avuto un arresto cardiaco. Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della polizia locale e all’uso di un defibrillatore, la sua vita è stata salvata. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 30 dicembre, evidenziando l’importanza della prontezza e della presenza di dispositivi salvavita in luoghi pubblici.

Un uomo di circa 65 anni, passeggero di un pullman turistico proveniente dalla Serbia, è stato salvato nel tardo pomeriggio di martedì 30 dicembre grazie al pronto intervento degli agenti della polizia locale. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 in piazza Caricamento, dove il turista è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Turista in arresto cardiaco, salvato grazie al defibrillatore Leggi anche: Ieri in Campania: avvocato colpito da arresto cardiaco in Tribunale, salvo grazie al defibrillatore Leggi anche: In arresto cardiaco durante la partita, 76enne salvato dagli amici con il defibrillatore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Genova, salvato un turista colto da arresto cardiaco a Caricamento - Un uomo di circa 65 anni, passeggero di un autobus turistico proveniente dalla Serbia, è stato salvato nel tardo pomeriggio di martedì 30 dicembre 2025 grazie al pronto intervento ... mentelocale.it

Arresto cardiaco in piazza Caricamento, turista salvato dalla Polizia Locale con il defibrillatore - Malore nel tardo pomeriggio a pochi passi dal Porto Antico: determinante l’intervento tempestivo degli agenti, che hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il Dae prima dell’arrivo del 118 ... lavocedigenova.it

Turista colto da malore in piazza Caricamento, la polizia locale gli salva la vita - Un turista di 65 anni, in visita a Genova, è stato salvato dalla polizia locale di Genova dopo essere stato colto da un arresto cardiaco. primocanale.it

Investì il Carabiniere di Cariati Antonio Graziano: convalidato l'arresto della turista francese - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.