Turismo, guadagnano i laghi e perde la montagna.

Nel Natale 2025, le principali mete turistiche bresciane registrano un aumento del 6% di visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la montagna, con Ponte di Legno in prima linea, mostra segni di rallentamento, evidenziando un cambiamento nelle preferenze dei turisti. Un quadro che mette in evidenza le dinamiche in evoluzione del turismo locale, tra crescita delle destinazioni lacustri e sfide per le aree montane.

BRESCIA Visitatori in crescita del 6% a Natale 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 nelle principali località turistiche bresciane, ma soffre la montagna, in particolare Ponte di Legno. Un primo bilancio arriva dall’Ufficio studi Confcommercio di Brescia che ha analizzato i dati rilevati dalle celle telefoniche tra l’1 e il 24 dicembre nei centri storici della provincia di Brescia, Desenzano del Garda, Salò, Sirmione, Iseo e Ponte di Legno. "Registriamo un risultato molto positivo per la città, con un aumento dei visitatori del 10,3%, in cui c’è un contributo importante anche degli stranieri, con oltre 34mila persone nel corso del mese di dicembre 2025", ha detto il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

