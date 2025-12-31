Tunnel Manica | dopo il guasto ripreso servizio treni ma possibili ritardi

Il traffico ferroviario nel tunnel della Manica è tornato regolare dopo i guasti elettrici di ieri, che avevano causato disagi e ritardi. Oggi, i treni riprendono normalmente il servizio tra il Regno Unito e l’Europa continentale, sebbene possano ancora verificarsi alcune lievi variazioni nei tempi di percorrenza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la continuità del servizio e la sicurezza dei passeggeri.

Dopo i guasti elettrici che ieri hanno causato diversi problemi e conseguenti ritardi al traffico ferroviario nel tunnel sottomarino della Manica che collega il Regno Unito e l'Europa continentale, oggi i servizi sono ripresi. Ma sono tuttavia possibili ancora ritardi e cancellazioni. "I servizi sono ripresi dopo un problema di corrente elettrica nel tunnel della Manica verificatosi ieri e dopo ulteriori problemi con l'infrastruttura ferroviaria durante la notte. Prevediamo di garantire tutti i nostri servizi oggi, tuttavia, a causa di ripercussioni a catena, potrebbero verificarsi ancora ritardi e possibili cancellazioni dell'ultimo minuto" sottolinea, infatti, il sito web di Eurostar.

