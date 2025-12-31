La Juventus ha comunicato al Genoa la propria decisione di mantenere Mattia Perin in rosa anche nella prossima stagione. Questa scelta, annunciata dopo l’ultima offerta, segna un cambio di direzione rispetto alle recenti attese di trasferimento. La decisione apre nuovi scenari per il portiere e per le dinamiche di mercato delle due società. Di seguito, un approfondimento sulla situazione e le implicazioni di questa scelta.

2025-12-31 00:14:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – “La Juventus stasera ha informato il Genoa della propria decisione di tenere in rosa Mattia Perin “. Così, sul proprio account ufficiale X, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano informa che la dirigenza bianconero avrebbe scelto di non operare un avvicendamento alle spalle di Michele Di Gregorio. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile richiesta – da parte del 33enne portiere originario di Latina – di essere ‘liberato’ per andare a giocare con maggiore continuità. Il ‘no’ della Juve. 204 volte rossoblù, Mattia Perin, salvo ulteriori colpi di scena, non vestirà la maglia del Genoa per la quarta volta in carriera, ma continuerà a insidiare un Di Gregorio sin qui non sempre impeccabile per il ruolo di titolare della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Perin-Genoa, salta tutto! La decisione della Juve dopo l’ultima offerta: cosa succede

Leggi anche: Perin Genoa, non c’è solo il bianconero nella lista del Grifone: rischiano di cambiare anche i piani del calciomercato Juve! Cosa succede

Leggi anche: Perin Genoa, svolta definitiva nel futuro del portiere bianconero corteggiato dal Grifone: la Juve ha preso questa decisione! Ultimissime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Genoa, Perin: “Calci in faccia e pallonate: noi portieri siamo i più coraggiosi e i più agili mentalmente” - La rottura del crociato anteriore lo ha messo fuori gioco dallo scorso, ma Perin ha “il fuoco dentro”. gianlucadimarzio.com

Perin: “Torno a Genoa per riconoscenza, le sfide non mi hanno mai fatto paura” - Un regalo di nozze, visto che la decisione di ritornare in rossoblù è arrivata il giorno del suo matrimonio. gianlucadimarzio.com

Il Genoa rimette gli occhi su Perin. La Juve riflette, ma senza sostituto... - E Mattia Perin, che quel mare l’ha respirato da ragazzo e da uomo, non può restare indifferente. tuttosport.com

#Perin- #Genoa, salta tutto! La decisione della #Juve dopo l'ultima offerta: cosa succede x.com

Mattia Perin dice sì al Grifone: il portiere rinuncia al ruolo di vice alla Juve per tornare protagonista in rossoblù. Manca solo un milione per chiudere la trattativa. #Perin #Genoa #Juve #juventusnews24 - facebook.com facebook