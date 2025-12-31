Trump Mobile ritarda l’uscita dello smartphone dorato

Trump Mobile ha annunciato il rinvio dell’uscita del suo primo smartphone, previsto originariamente per il 2025. Il dispositivo, caratterizzato dal design dorato e venduto a 499 dollari, non sarà disponibile nel mercato come inizialmente programmato. La decisione deriva da motivazioni legate alla strategia commerciale e alle tempistiche di produzione. Restano quindi in sospeso le tempistiche di lancio e disponibilità del nuovo smartphone.

Alla fine il T1, primo smartphone di Trump Mobile, non arriverà sul mercato nel 2025. La compagnia telefonica lanciata dall'azienda di famiglia del presidente americano ha infatti rinviato le consegne del dispositivo dorato da 499 dollari. Lo riporta il Financial Times citando il servizio clienti della stessa società, secondo cui l'imprevisto è dovuto all'ultimo shutdown, che avrebbe interrotto tutte le spedizioni. Presentato a giugno dai figli del tycoon Eric e Donald Jr., il device intende rappresentare una risposta Made in Usa agli iPhone di Apple e ai Galaxy di Samsung, realizzati all'estero.

