Trump e la promessa per il 2026 la scena cult del Gladiatore | Al mio segnale scatenate l’inferno – Il video

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che, dopo aver perso la corsa al Nobel per la Pace, torna a usare un linguaggio deciso e provocatorio. La scena del film

Sfumata la speranza di vincere il Nobel per la Pace, almeno per ora, Donald Trump non ci pensa due volte a riprendere i toni battaglieri che lo hanno sempre contraddistinto. Nell'augurare ai suoi sostenitori un buon inizio di 2026, il presidente americano ha pensato bene di pubblicare sul profilo ufficiale della Casa Bianca un post in cui si paragona a Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe nell'iconico film Il Gladiatore del 2000. Lo spezzone video pubblicato sui social istituzionali del governo americano riguarda la scena di battaglia in cui Russell Crowe pronuncia la frase più memorabile di tutto il film: «Al mio segnale scatenate l'inferno!».

