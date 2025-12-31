Trump e la promessa per il 2026 | la citazione cult del Gladiatore fa discutere – VIDEO

Donald Trump ha recentemente condiviso un messaggio di fine anno rivolto al 2026, scegliendo di utilizzare una citazione celebre dal film

Il messaggio di fine anno del presidente americano. Per salutare l'arrivo del 2026, Donald Trump ha scelto una comunicazione ad alto impatto simbolico. Archiviata, almeno per il momento, l'ipotesi di un Nobel per la Pace, il presidente degli Stati Uniti è tornato a utilizzare un linguaggio combattivo, coerente con lo stile che lo ha reso celebre. Sul profilo ufficiale della Casa Bianca è apparso un post pensato come augurio ai suoi sostenitori, ma anche come dichiarazione d'intenti per il futuro. Il paragone con Massimo Decimo Meridio. La trovata è stata un video ispirato a Il Gladiatore (2000), in cui Trump si accosta alla figura di Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe.

