Trump come ‘Il Gladiatore’ il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026
Il presidente Trump sta aggiornando il suo team per il 2026, con un atteggiamento che richiama le scene del film ‘Il Gladiatore’. Un filmato della Casa Bianca mostra le sue scelte e le strategie in vista degli sviluppi futuri. Questa operazione segna un passo importante nel suo percorso politico, mentre si preparano le mosse per il prossimo futuro.
(Adnkronos) – "Il presidente Trump prepara il suo team per il 2026". Come nelle scene del 'Gladiatore'. In un video diffuso sull'account X della Casa Bianca si vedono immagini del film con gli uomini che si preparano alla battaglia. Imperdibile la chiusura con la celebre frase "al mio segnale, scatenate l'inferno" a cui ne seguono altre . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Trump come il gladiatore nel video della Casa Bianca: così il presidente Usa prepara il suo team al 2026
Leggi anche: Trump come il gladiatore, così il presidente Usa prepara il suo team al 2026
"Cancella quel filmato delle telecamere": altri guai per Trump nel caso-documenti top secret - In questo caso gli imputati sono tre: Carlos De Oliveira, il responsabile della manutenzione della villa di Mar- it.euronews.com
Usa: trasmesso il filmato della bodycam con gli agenti in azione dopo lo sparo a Trump - Il Dipartimento di Polizia di Batler ha rilasciato il drammatico filmato registrato dalla bodycam degli agenti di polizia che hanno risposto all'assalitore di Donald Trump il 13 luglio in Pensylvenia ... it.euronews.com
Donald Trump come il Gladiatore nel video della Casa Bianca: "Al mio segnale scatenate l'inferno" x.com
Sembra un fake, ma il video postato sull'account ufficiale della Casa Bianca, è vero: monta approssimativamente scene del #Gladiatore e apparizioni pubbliche di #DonaldTrump, come condottiero pronto alla devastazione. Gli autori del film hanno declinato o - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.