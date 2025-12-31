Trump come il gladiatore così il presidente Usa prepara il suo team al 2026

Il presidente degli Stati Uniti si prepara al 2026 con determinazione, ispirandosi all’immagine del gladiatore di Ridley Scott. Come Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, si impegna a guidare il suo team con disciplina e strategia, affrontando le sfide future con un approccio deciso e concentrato. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulla leadership e sulla preparazione per i prossimi anni cruciali per il paese.

Roma, 31 dicembre 2025 – Il presidente Usa come il gladiatore di Ridley Scott. Donald Trump come Massimo Decimo Meridio, incarnato al cinema dall’inossidabile Russell Crowe. Riprendendo la scena cruciale della battaglia all'inizio della pellicola, premio Oscar per miglior film e miglior attore protagonista, l’account Instagram della Casa Bianca associa l’immagine del generale Massimo Decimo Meridio che guida l'esercito romano alla vittoria a quella del tycoon, mentre in sovrimpressione appare la scritta “Il presidente Trump sta preparando il suo team al 2026”. Trump come il gladiatore nel video della Casa Bianca: così il presidente Usa prepara il suo team al 2026 Trump come Russel Crowe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump come il gladiatore, così il presidente Usa prepara il suo team al 2026 Leggi anche: “Come un immobiliarista in diplomazia: così il metodo Trump su Gaza ha funzionato”: il presidente Usa fa il pieno anche nel dibattito americano Leggi anche: Il figlio maggiore di Trump dichiara che suo papà il presidente potrebbe presto abbandonare l’Ucraina al suo destino Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump come il gladiatore, così il presidente Usa prepara il suo team al 2026 - Nel video della Casa Bianca affiancate le immadini di Russel Crowe che sprona le sue truppe prima della battaglia a quelle del tycoon, con il messaggio: “Trump sta preparando il suo team al 2026. quotidiano.net

Trump: presidente siriano pronto a rapporti con Israele. Usa cercano accordo con Iran - E’ durato 30 minuti a Riad l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente siriano Ahmed al- ilsole24ore.com

Ed eccoli gioiosi e spensierati che se la ridono alla battuta: ‘ Mi han detto che IL GLADIATORE II è bello come il primo. ‘ Che mattacchioni. #ilgladiatore - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.