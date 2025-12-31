Trovato morto in casa a 22 anni nel riminese | aperta inchiesta si indaga sulle ultime freqentazioni

È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause della morte di Christian Polchi, 22 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a Fratte di Sassofeltrio, nel riminese. Le autorità stanno indagando sulle ultime frequentazioni e sugli eventi recenti che potrebbero aver contribuito a questa scomparsa. Al momento, i dettagli sono ancora in fase di approfondimento.

