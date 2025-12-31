Trovato in un campo nel Veneziano il corpo di un giovane | ha una ferita da arma da fuoco alla tempia Si indaga per omicidio

A Mira, nel Veneziano, è stato rinvenuto il corpo di un giovane di circa 25-30 anni in un campo, con una ferita da arma da fuoco alla tempia. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di un passante, che ha segnalato l’accaduto alle autorità. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e verificare se si tratti di un omicidio.

Tragica scoperta a Mira, comune della provincia di Venezia. Questa mattina il corpo di un giovane, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato ritrovato in un campo da un passante, che ha allertato i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il corpo è stato trovato vestito e riverso su un fianco. Sulla tempia c'è una ferita, compatibile con un colpo di arma da fuoco. Si procede con l'ipotesi di reato di omicidio. Il ritrovamento del corpo. A notare il corpo, poco prima di mezzogiorno, è stato un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini.

