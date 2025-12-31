Trovato in un campo nel Veneziano il corpo di un giovane | ha una ferita da arma da fuoco alla tempia Cosa sappiamo

Nella provincia di Venezia, un giovane tra i 25 e i 30 anni è stato ritrovato senza vita in un campo a Mira. La vittima presentava una ferita da arma da fuoco alla tempia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sulle circostanze del decesso. Al momento, sono in corso verifiche per chiarire i motivi e eventuali collegamenti con altre vicende.

Tragica scoperta a Mira, comune della provincia di Venezia. Questa mattina il corpo di un giovane, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato ritrovato in un campo da un passante, che ha allertato i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il corpo è stato trovato vestito e riverso su un fianco. Sulla tempia c'è una ferita, compatibile con un colpo di arma da fuoco. Il ritrovamento del corpo. A notare il corpo, poco prima di mezzogiorno, è stato un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini. Il cadavere si trovava nei pressi di un fossato per l'irrigazione dei campi.

