Trovata in fin di vita nel cortile di una villetta | in carcere l' ex fidanzato 32enne

Da casertanews.it 31 dic 2025

Lo scorso 23 dicembre a Caserta, la Polizia di Stato ha fermato un cittadino nigeriano di 32 anni in relazione a un tentato omicidio. La vicenda riguarda una donna trovata in fin di vita nel cortile di una villetta. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, prosegue per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le responsabilità dell’uomo coinvolto.

Lo scorso 23 dicembre la Polizia di Stato di Caserta, coordinata dalla locale Procura, ha eseguito un fermo a carico di un cittadino nigeriano di 32 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio della sua ex fidanzata.La vicenda si è verificata nella nottata, quando la volante del Commissariato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

trovata in fin di vita nel cortile di una villetta in carcere l ex fidanzato 32enne

© Casertanews.it - Trovata in fin di vita nel cortile di una villetta: in carcere l'ex fidanzato 32enne

