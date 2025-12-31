Trovata con un trolley rubato poi spuntano droga e un coltello | 23enne denunciata

Una giovane di 23 anni è stata denunciata dopo essere stata trovata con un trolley rubato. Durante i controlli, sono stati rinvenuti anche sostanze stupefacenti e un coltello. L’intera vicenda si è svolta nel corso di un intervento di polizia, che ha portato alla scoperta di elementi di reato. La ragazza è attualmente sotto indagine per i reati di furto, detenzione di droga e possesso di arma.

Prima il ritrovamento con un trolley rubato, poi nel corso dei controlli sono spuntati anche droga e un coltello. Per questo una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, è stata denunciata.L'episodio è avvenuto nel centro storico di Genova, durante un servizio dei carabinieri della stazione.

