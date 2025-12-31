Troppi schermi prima dei 2 anni anticipano lo sviluppo del cervello ma per la scienza non è una buona notizia
L'esposizione precoce agli schermi nei bambini sotto i due anni può influire sul loro sviluppo cerebrale. Uno studio condotto a Singapore evidenzia che un uso anticipato di dispositivi digitali può aumentare i livelli di ansia e rallentare i processi decisionali nei bambini. Questi risultati sottolineano l'importanza di limitare il tempo davanti agli schermi durante i primi anni di vita.
Secondo una nuova ricerca condotta a Singapore, l'uso precoce degli schermi aumenta l'ansia e rende più lenti i processi decisionali dei bambini. Leggere insieme ai piccoli può però mitigare gli effetti negativi e aiutare lo sviluppo cognitivo proprio durante la sua fase decisiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
