Troppa siccità si rischiano gli incendi | Attenzione ai fuochi d' artificio

Da trentotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione più fredda e i festeggiamenti di fine anno, è importante essere consapevoli dei rischi legati alla siccità. La scarsità di pioggia aumenta la probabilità di incendi, in particolare durante eventi come fuochi d’artificio e falò. Un’attenzione responsabile è fondamentale per prevenire incidenti e tutelare l’ambiente, specialmente in un periodo in cui le condizioni climatiche sono particolarmente delicate.

L’appello, complice quanto accaduto pochi giorni fa a Innsbruck, arriva al momento adatto, visto anche l’avvicinarsi dei festeggiamenti per capodanno. A farlo è il Servizio Forestale dell’Alto Adige, che pone l’attenzione sul tema degli incendi boschivi.L’invito all’attenzione“A causa della. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fuochi d'artificio vietati, si rischiano multe fino a 500 euro

Leggi anche: Fuochi d’artificio, l’allarme dei pediatri per Capodanno: «Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendi, ancora troppi rischi e poca prevenzione - Eppure i rischi sono ancora troppi e bisogna investire maggiormente sulla prevenzione, anche nei comportamenti ... unionesarda.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.