Troppa siccità si rischiano gli incendi | Attenzione ai fuochi d' artificio
Con l’arrivo della stagione più fredda e i festeggiamenti di fine anno, è importante essere consapevoli dei rischi legati alla siccità. La scarsità di pioggia aumenta la probabilità di incendi, in particolare durante eventi come fuochi d’artificio e falò. Un’attenzione responsabile è fondamentale per prevenire incidenti e tutelare l’ambiente, specialmente in un periodo in cui le condizioni climatiche sono particolarmente delicate.
L’appello, complice quanto accaduto pochi giorni fa a Innsbruck, arriva al momento adatto, visto anche l’avvicinarsi dei festeggiamenti per capodanno. A farlo è il Servizio Forestale dell’Alto Adige, che pone l’attenzione sul tema degli incendi boschivi.L’invito all’attenzione“A causa della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
