Troppa siccità si rischiano gli incendi | Attenzione ai fuochi d' artificio

Con l’arrivo della stagione più fredda e i festeggiamenti di fine anno, è importante essere consapevoli dei rischi legati alla siccità. La scarsità di pioggia aumenta la probabilità di incendi, in particolare durante eventi come fuochi d’artificio e falò. Un’attenzione responsabile è fondamentale per prevenire incidenti e tutelare l’ambiente, specialmente in un periodo in cui le condizioni climatiche sono particolarmente delicate.

