Troppa siccità si rischiano gli incendi | Attenzione ai fuochi d' artificio

Con l’aumento delle temperature e la scarsità di pioggia, il rischio di incendi cresce significativamente. Recenti eventi, come quelli verificatisi a Innsbruck, sottolineano l’importanza di prestare attenzione durante le festività, in particolare per quanto riguarda l’uso di fuochi d’artificio. È fondamentale rispettare le normative e adottare comportamenti responsabili per prevenire situazioni di pericolo in un periodo di elevata vulnerabilità ambientale.

L’appello, complice quanto accaduto pochi giorni fa a Innsbruck, arriva al momento adatto, visto anche l’avvicinarsi dei festeggiamenti per capodanno. A farlo è il Servizio Forestale dell’Alto Adige, che pone l’attenzione sul tema degli incendi boschivi.L’invito all’attenzione“A causa della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Troppa siccità, si rischiano gli incendi: "Attenzione ai fuochi d'artificio" Leggi anche: Troppa siccità, si rischiano gli incendi: "Attenzione ai fuochi d'artificio" Leggi anche: Fuochi d'artificio vietati, si rischiano multe fino a 500 euro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incendi, ancora troppi rischi e poca prevenzione - Eppure i rischi sono ancora troppi e bisogna investire maggiormente sulla prevenzione, anche nei comportamenti ... unionesarda.it . Per gran parte della fine degli anni Ottanta, la California del Nord fu colpita dalla siccità più lunga della sua storia. La città impose severe restrizioni sull’uso dell’acqua, con multe salate. I prati diventavano marroni quasi da un giorno - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.