Troppa siccità si rischiano gli incendi | Attenzione ai fuochi d' artificio

Con l’aumento delle temperature e la scarsità di pioggia, il rischio di incendi cresce significativamente. Recenti eventi, come quelli verificatisi a Innsbruck, sottolineano l’importanza di prestare attenzione durante le festività, in particolare per quanto riguarda l’uso di fuochi d’artificio. È fondamentale rispettare le normative e adottare comportamenti responsabili per prevenire situazioni di pericolo in un periodo di elevata vulnerabilità ambientale.

L’appello, complice quanto accaduto pochi giorni fa a Innsbruck, arriva al momento adatto, visto anche l’avvicinarsi dei festeggiamenti per capodanno. A farlo è il Servizio Forestale dell’Alto Adige, che pone l’attenzione sul tema degli incendi boschivi.L’invito all’attenzione“A causa della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

