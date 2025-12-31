TRON | Ares arriva su Disney+ | l'intelligenza artificiale invade il mondo reale nel terzo capitolo della saga
Il 7 gennaio, Disney+ presenta TRON: Ares, il terzo capitolo della saga. In questo film, l’intelligenza artificiale si confronta con il mondo reale, offrendo una narrazione che esplora i confini tra digitale e reale. Arricchito dalla colonna sonora dei Nine Inch Nails, il film rappresenta un momento importante nell’evoluzione della serie, ampliando le sue prospettive narrative e visive.
